Napoli Nauticsud | presentazione mercoledì 4 febbraio ore 10.30 Mostra d’Oltremare

Mercoledì 4 febbraio alle 10.30, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si terrà la conferenza di presentazione di Nauticsud. In quell’occasione saranno svelate le novità del salone e ci sarà anche la partecipazione di alcuni tra i nomi più importanti della nautica italiana. La città aspetta con interesse questo evento, che punta a rilanciare il settore e attirare appassionati e professionisti.

Alla conferenza di presentazione le novità del salone e la partecipazione del gotha della nautica italiana. Si svolgerà mercoledì 4 febbraio, alle ore 10.30, la conferenza stampa di presentazione della 52? edizione del Nauticsud. Alla presentazione della manifestazione, che si terrà in sala Italia al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, saranno il presidente di Afina, Gennaro Amato, e i vertici di MdO, il presidente Remo Minopoli e la CD Maria Caputo, organizzatori del prestigioso salone nautico, ad accogliere le Istituzioni, i Comandanti delle Forze Armate di territorio e la stampa. Durante la conferenza di presentazione del 52° Nauticsud, oltre ai contenuti della manifestazione, saranno presentate anche alcune novità portate al salone dalle aziende espositrici che hanno aderito a questo importante evento.

