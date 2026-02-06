Ogni anno in Italia si registrano circa 500 incendi legati all’uso delle coperte elettriche. Molti usano questi dispositivi per scaldarsi durante le notti fredde, ma spesso non seguono le regole di sicurezza. Alcune persone lasciano le coperte accese tutta la notte o le usano in modo sbagliato, aumentando il rischio di incendi. I vigili del fuoco avvertono: bisogna usare le coperte elettriche con attenzione, spegnerle quando non servono e controllare che siano in buone condizioni. È

Nelle fredde notti invernali, pochi comfort possono competere con il calore avvolgente di una coperta elettrica. Tuttavia, la domanda che molti si pongono è se sia sicuro lasciarla accesa per tutta la notte. La risposta degli esperti di sicurezza è chiara: dormire con una coperta elettrica accesa rappresenta un rischio concreto che causa oltre 500 incendi all’anno solo negli Stati Uniti, specialmente quando si utilizzano modelli con più di dieci anni di vita. Lo Choe, proprietario di Aura Fire Safety e specialista in sicurezza antincendio, spiega che un dispositivo vecchio o danneggiato equivale essenzialmente a un riscaldatore premuto contro il materasso mentre si dorme incoscienti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 500 incendi l’anno per le coperte elettriche: come usarle senza rischi mentre dormi

Approfondimenti su Coperte Elettriche Rischi

Lasciare una bottiglia d’acqua accanto al letto mentre dormi può sembrare una scelta pratica, ma in realtà può comportare rischi nascosti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Coperte Elettriche Rischi

Argomenti discussi: Neviano: tre auto distrutte da un incendio, danni alla linea elettrica di una casa; Auto in fiamme nel cuore della notte: distrutta una Fiat 500, danni a un’insegna; A fuoco un'auto nella notte: pompieri in azione; Incendio a Collegno: brucia una cascina, danni importanti e un intossicato trasportato in ospedale.

Amazzonia, è record di incendi: il 2024 l'anno più distruttivo da decenniNel 2024 in Amazzonia sono bruciati 3,3 milioni di ettari e 791 milioni di tonnellate di CO?. Si tratta della stagione più distruttiva degli ultimi vent'anni La foresta amazzonica ha registrato nel ... it.euronews.com

Incendi, l'anno scorso bruciati nel Lazio oltre 4mila ettari di territorioLa regione è sesta in Italia per superficie percorsa dalle fiamme, l'associazione ambientalista chiede maggiore tutela per le foreste Nel 2025 oltre 4mila ettari di bosco bruciati nel Lazio, sesta ... rainews.it

Allarme incendi boschivi: in un anno aumento del 52%, la Puglia seconda in Italia x.com

A un anno dagli incendi che hanno ridisegnato ampie porzioni della contea di Los Angeles, c’è una mostra collettiva di design che trasforma la perdita in qualcosa di più profondo. facebook