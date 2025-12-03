10eLotto in Campania doppietta da 90mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Festeggia la Campania con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 2 dicembre 2025 sono stati infatti vinti 90mila euro nella regione, così distribuiti: 60mila euro – colpo più alto di giornata – in via Eduardo De’ Filippis a Cava De’ Tirreni, in provincia di Salerno, grazie a un 7 ‘Doppio Oro’, 30mila euro in viale Italia ad Avellino con un 6 ‘Doppio Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 31,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
10eLotto, colpo da 100mila euro a Santa Maria a Vico (CE) Festeggia la Campania con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell'ultimo concorso di martedì 25 novembre i premi più ricchi hanno portato nella regione una doppietta da 120mila euro: colpo da - facebook.com Vai su Facebook
10eLotto, in Campania vinti 90mila euro tra Cava de' Tirreni e Avellino - Nel concorso di martedì 2 dicembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 90mila euro nella regione, così distribuiti: 60mila euro - ilmattino.it scrive
10eLotto, colpo da 100mila euro a Santa Maria a Vico - Agipronews ci fa sapere che nell'ultimo concorso di martedì 25 novembre la regione si è ... Si legge su msn.com