Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che, nonostante le richieste della Russia di controllare l'intera regione del Donbass, l'Ucraina non intende ritirarsi. La situazione rimane tesa, con Mosca che mantiene una posizione ferma sulla questione territoriale, sottolineando la complessità del conflitto in corso nella regione.

Kiev, 16 dic. (Adnkronos) - La posizione negoziale russa "non è ancora cambiata: vogliono il nostro Donbass. E noi non vogliamo cedere il nostro Donbass". Lo ha detto Volodymyr Zelensky dopo i round di colloqui di ieri della delegazione guidata dal presidente ucraino con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Al centro del piano di pace c'è una radicale concessione territoriale: l'Ucraina cederebbe l'intera regione orientale del Donbass, sia le aree occupate dalla Russia sia quelle ancora controllate dalle truppe ucraine. Mentre la Russia ha occupato quasi tutti i villaggi dell'Oblast' di Luhansk, l'Ucraina continua a controllare parti significative dell'Oblast' di Donetsk, tra cui le città chiave di Sloviansk e Kramatorsk. Iltempo.it

