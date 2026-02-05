Il presidente ucraino Zelensky avverte Mosca che l’Ucraina non cederà il Donbass. Nel secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi, si cerca di trovare un accordo tra le parti attraverso consultazioni e incontri di gruppo. Zelensky ha detto chiaramente che ogni tentativo di occupare il Donbass potrebbe costare alla Russia fino a 800 mila morti in più. La diplomazia continua tra tensioni e parole dure.

Mosca: "Ci sono progressi nei negoziati nonostante i guerrafondai europei". Kiev ringrazia l'Ue per il prestito da 90 miliardi di euro Secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi. Il formato è questo: consultazioni trilaterali, lavoro in gruppi e sincronizzazione delle posizioni. Il primo ministro polacco Donald Tusk è arrivato stamattina a Kiev. Tusk è stato accolto alla stazione ferroviaria di Kiev dal ministro degli Esteri ucraino Andriy Sibiha e dall'incaricato d'Affari polacco in Ucraina Piotr Lukaszewicz. Il capo della delegazione russa Kirill Dmitriev, ha dichiarato che si stanno compiendo progressi e movimenti positivi nei negoziati in corso ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, per un accordo di pace in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zelensky avverte Mosca: "Non cediamo il Donbass, vi costerà 800mila morti in più"

Approfondimenti su Zelensky Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mette in guardia Mosca.

Zelensky lancia un avvertimento diretto a Putin:

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Zelensky Mosca

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; PUTIN APRE A ZELENSKY: NON RIFIUTA UN INCONTRO; Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti; Guerra Ucraina Russia, Rutte a Kiev: Fine guerra comporterà scelte difficili.

Zelensky avverte Mosca: Non cediamo il Donbass, vi costerà 800mila morti in piùMosca: Ci sono progressi nei negoziati nonostante i guerrafondai europei. Kiev ringrazia l'Ue per il prestito da 90 miliardi di euro ... msn.com

Zelensky a Putin: Non cediamo il Donbass. Vi costerà 800 mila morti in piùAlla vigilia del secondo giorno del trilaterale di Abu Dhabi, il cui primo round è stato definito dal negoziatore ucraino, Rusten Umerov, sostanziale e produttivo, incentrato su misure concrete e s ... msn.com

Donald Trump parla di una settimana senza bombe «per il freddo». Volodymyr Zelensky ringrazia, ma avverte: non c’è alcun accordo ufficiale. E il Cremlino non conferma facebook