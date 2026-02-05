Zelensky avverte Mosca | Non cediamo il Donbass vi costerà 800mila morti in più
Il presidente ucraino Zelensky avverte Mosca che l’Ucraina non cederà il Donbass. Nel secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi, si cerca di trovare un accordo tra le parti attraverso consultazioni e incontri di gruppo. Zelensky ha detto chiaramente che ogni tentativo di occupare il Donbass potrebbe costare alla Russia fino a 800 mila morti in più. La diplomazia continua tra tensioni e parole dure.
Mosca: "Ci sono progressi nei negoziati nonostante i guerrafondai europei". Kiev ringrazia l'Ue per il prestito da 90 miliardi di euro Secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi. Il formato è questo: consultazioni trilaterali, lavoro in gruppi e sincronizzazione delle posizioni. Il primo ministro polacco Donald Tusk è arrivato stamattina a Kiev. Tusk è stato accolto alla stazione ferroviaria di Kiev dal ministro degli Esteri ucraino Andriy Sibiha e dall'incaricato d'Affari polacco in Ucraina Piotr Lukaszewicz. Il capo della delegazione russa Kirill Dmitriev, ha dichiarato che si stanno compiendo progressi e movimenti positivi nei negoziati in corso ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, per un accordo di pace in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mette in guardia Mosca.
