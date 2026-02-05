Xiaomi hyperos 4 guida a un futuro senza legacy grazie a un’architettura auto-sviluppata

Xiaomi presenta HyperOS 4, il nuovo sistema operativo che punta a liberare i dispositivi dalla dipendenza dai sistemi legacy. L’azienda cinese ha annunciato di aver sviluppato un’architettura autonoma, che promette di rendere più fluida e indipendente l’esperienza d’uso dei propri prodotti. Un passo importante per Xiaomi, che mira a controllare tutta la catena software senza affidarsi a provider esterni.

l’azienda tecnologica annuncia una traiettoria orientata verso un sistema operativo autonomo per i propri dispositivi. l’evoluzione riguarda hyperos 4 con una architettura auto-sviluppata, pensata per ottenere un controllo più mirato su prestazioni e sicurezza. nonostante la rivisitazione interna, restano servizi android nativi a supporto della compatibilità con le app di terze parti. l’obiettivo è ridurre il debito tecnico accumulato nel tempo e proporre una gestione più snella ed efficiente dell’intera piattaforma. hyperos 4 e l’architettura auto-sviluppata. secondo una fonte affidabile, hyperos 4 sarà basato su una soluzione interna che sostituisce porzioni del framework di sistema con componenti nativi realizzati internamente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

