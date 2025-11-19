Xiaomi porta HyperOS 3 su vari smartphone di POCO e REDMI
HyperOS 3 in queste ore sbarca su POCO X7, POCO X7 Pro, REDMI Note 14 Pro, POCO F5 e POCO F5 Pro. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Ecco i primi modelli Xiaomi che riceveranno HyperOS 3 basato su Android 15 - Anche per il 2025 Xiaomi conferma la sua strategia “a doppio binario”: il rollout di HyperOS 3 sarà infatti suddiviso tra una versione basata su Android 16 ... Secondo tecnoandroid.it
HyperOS 3 Global: ecco tutti i dispositivi Xiaomi compatibili - Xiaomi si prepara a rivoluzionare l’esperienza utente con il rilascio globale di HyperOS 3, l’attesissimo aggiornamento del sistema operativo ... Secondo xiaomitoday.it
Xiaomi inizia il rollout di HyperOS 3 per la lineup Redmi Note 14, a partire dal Pro Plus 5G - Il Note 14 Pro Plus 5G è il primo a riceverlo, mentre il Note 14 4G e Redmi Note 14 Pro 5G/4G dovrebbero seguirlo nelle prossime settim ... Riporta notebookcheck.it