WWE | Trick Williams rivela di essere stato odiato dalla TNA per aver sottratto il titolo a Joe Hendry

Trick Williams ha fatto parlare di sé dopo aver rivelato di essere stato odiato dalla TNA. L’anno scorso, il lottatore ha fatto il suo ingresso in TNA e ha sconfitto Joe Hendry a Rebellion, portando via il titolo. Poi, ha confermato il suo dominio battendo Hendry ancora una volta in WWE NXT Battleground, conquistando il TNA World Championship. Williams ha raccontato di aver avuto diverse reazioni da parte della promotion, che non gli ha risparmiato critiche per aver preso il titolo a un avversario locale.

L'anno scorso, Trick Williams è approdato in TNA, sconfiggendo Joe Hendry a Rebellion prima di sconfiggerlo definitivamente per il TNA World Championship a WWE NXT Battleground. Dopo che Hendry non è riuscito a riconquistare il titolo da Williams diversi mesi dopo, sembra che ci siano ancora dei problemi tra i due. Intervenuto al "No-Contest Wrestling Podcast", Williams ha minimizzato la corsa al titolo di Hendry con alcune parole dure. "Ho visto un'opportunità: una linea diretta con il 'Tizio medio' che detiene la cintura. Ho detto: 'Non sa cosa farsene di quella cosa'", ha detto Williams, spiegando che inizialmente era a Rebellion solo per supportare il suo partner, Lash Legend.

