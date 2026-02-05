Winter Party | music and game edition a Sondalo cerchi di festa e di divertimento

Sondalo si prepara a vivere una serata di festa e divertimento. Sabato 14 febbraio, il centro storico si trasforma in un grande parco giochi con musica dal vivo e spettacoli per tutte le età. L’evento “Winter Party” promette un pomeriggio e una sera all’insegna della gioia e della socialità, coinvolgendo giovani e famiglie in un’atmosfera di allegria e spensieratezza.

Sondalo accende l'inverno con un evento unico che unisce gioia, musica e divertimento per tutte le età! Sabato 14 febbraio, il centro storico di Sondalo si trasformerà in un grande parco giochi e in un palcoscenico per spettacoli imperdibili, nell'ambito del programma "Sondalo – Cerchi di.

