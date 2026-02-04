Padre di Lopez critica strategia del figlio dopo netta sconfitta contro Stevenson

Dopo la sconfitta contro Stevenson, il padre di Lopez, Teofimo Sr, non ha nascosto le critiche alla strategia adottata dal figlio durante il match. Lopez Jr. ha perso chiaramente, e il suo papà ha puntato il dito contro le scelte fatte in campo, senza troppi giri di parole. La discussione si sposta ora sulle mosse tattiche e sulle responsabilità di Lopez, mentre il pugile e il suo team devono decidere come ripartire.

In seguito all'incontro disputato contro Shakur Stevenson, l'analisi pubblica si concentra sulle parole di Teofimo Lopez Sr, che lega l'esito non a una giocata storta o a una preparazione debole, ma a una mancata esecuzione del piano studiato insieme al figlio. Le osservazioni puntano a una gestione del ritmo e a una risposta tattica che non si è tradotta in azione conforme alle indicazioni ricevute, con risvolti anche sul piano psicologico e sulla percezione esterna dell'evento. Secondo Lopez Sr, tutto sembrava in ordine prima della campana iniziale, e le sessioni di sparring avevano rafforzato la fiducia nel piano predisposto.

