Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 novembre

Nella Tuscia, la terza settimana di Novembre, si inizia a respirare il profumo delle feste natalizie. Attrazioni per bambini, mercatini di oggettistica e fiere colorano le vie di Viterbo e della sua provincia tra divertimento e sapori tradizionali. Prosegue infatti la festa dell'olio e del vino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

