La quarta edizione del Premio “Future Female” si concentra sulla partecipazione delle donne nel mondo del lavoro. Un’occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il percorso professionale femminile oggi. La manifestazione mira a valorizzare le esperienze, promuovere la parità di genere e stimolare un dialogo costruttivo tra istituzioni, aziende e donne stesse.

Donne, lavoro e parità di genere: la domanda di partecipazione alla V° Edizione del Premio “ Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile ”, rivolto alle imprese pubbliche e private che favoriscono la cultura della diversità di genere, è stata prorogata al 31 gennaio 2026, per permettere a più realtà possibili di partecipare, visto il continuo aumento di iscrizioni. Il Premio è realizzato dall’Associazione di promozione sociale e culturale Sovrapensiero (di terzo settore), in collaborazione con la Consigliera di Parità della Regione Umbria, e punta l’attenzione sul difficile binomio Donne e lavoro, ancora oggi frontiera di disuguaglianza, arretratezza complessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Future female“. Donne e lavoro

Leggi anche: Donne e lavoro, prorogato il bando del premio "Future Female"

Leggi anche: S&P 500, Dax Future, Eurostoxx50 e Future FTSEMIB40: quali segnali dai grafici?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Donne e lavoro, prorogato il bando del premio Future Female; “Future female“. Donne e lavoro; Donne e lavoro, prorogato il bando del premio 'Future Female'; Prorogato al 31 gennaio 2026 l’Avviso Pubblico per il Premio “Future Female”.

“Future female“. Donne e lavoro - Donne, lavoro e parità di genere: la domanda di partecipazione alla V° Edizione del Premio “Future Female. lanazione.it