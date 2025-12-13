Benicio Del Toro non esclude un futuro come regista | Vorrei raccontare la mia esperienza

Benicio Del Toro, noto attore di successo, apre alla possibilità di intraprendere anche la carriera di regista, desideroso di condividere la sua esperienza. Durante un'intervista, ha sottolineato l'importanza della rappresentazione a Hollywood e il desiderio di contribuire con la propria visione artistica nel mondo del cinema.

Il co-protagonista di Una battaglia dopo l'altra ha parlato del suo futuro e dell'importanza della rappresentazione a Hollywood. Benicio Del Toro ha rivelato che sarebbe interessato a diventare regista per poter sfruttare quanto appreso nel corso degli anni sui set cinematografici. L'attore è stato recentemente protagonista di Una battaglia dopo l'altra e, intervistato da Variety, ha parlato dei suoi progetti per il futuro. Un futuro da regista Parlando dell'importanza della rappresentazione delle esperienze latino americane nel mondo di Hollywood, Benicio Del Toro ha ammesso: "Forse un giorno potrei diventare regista". Movieplayer.it

Benicio del Toro, il gigante di Cannes 2025 si racconta a Vogue Italia: «Wes Anderson tira fuori il bambino che è in me» - Benicio del Toro svetta a Cannes 2025 con La trama fenicia e si racconta a Vogue Italia: «Wes Anderson tira fuori il bambino che è in me» Benicio del Toro è un gigante (letteralmente, visto anche ... vogue.it

One Battle After Another, Benicio del Toro: "Lavorare con Leonardo DiCaprio è stata un'esperienza unica" - Uno dei protagonisti del nuovo film di Paul Thomas Anderson ha espresso il proprio entusiasmo per aver lavorato al fianco della star. movieplayer.it

Benicio Del Toro makes a comeback in award conversations after 24 years arynews.tv/benicio-del-to… #ARYNews x.com

Benicio Del Toro riceve il Premio SFFILM per la Recitazione da Regina Hall #BenicioDelToro #thinkmovies - facebook.com facebook