Voragine in strada | arrivano i vigili del fuoco

Questa mattina una voragine si è aperta in strada a Mondragone, tra via Venezia e il negozio ‘VisionOttica Express’. I vigili del fuoco sono già sul posto per mettere in sicurezza la zona e valutare i danni. La strada rimane chiusa al traffico nel tratto interessato, mentre si cerca di capire quanto tempo ci vorrà per riparare il buco profondo che si è formato improvvisamente. Nessuno è rimasto ferito finora.

Si è aperta una buca molto profonda in strada. E' quanto accaduto stamane a via Venezia a Mondragone nei pressi del negozio ‘VisionOttica Express’. Sono stati allertati immediatamente i vigili del fuoco e il personale dell'ufficio tecnico comunale. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone ha messo in sicurezza l'area. La circolazione ha subito dei rallentamenti e la carreggiata è stata ristretta per via della presenza della buca. Non si esclude che si sia aperta a causa del maltempo. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Casertanews.it

