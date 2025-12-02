Sinalunga, 2 dicembre 2025 – Singolare incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 dicembre, poco prima delle 17.30 lungo la sp 38 nel Comune di Sinalunga. La squadra dei Vigili del Fuoco di Montepulciano, con il supporto dell’autogrù proveniente dalla sede centrale di Siena, è intervenuta per il ribaltamento del rimorchio di un autotreno adibito al trasporto di suini vivi. Nel rimorchio si trovavano circa 65 animali, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Gli animali coinvolti sono stati presi in carico dal servizio veterinario della Asl per le verifiche e le cure necessarie. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per la gestione della viabilità e gli adempimenti di competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si ribalta camion di suini, arrivano i vigili del fuoco. Animali feriti in mezzo alla strada