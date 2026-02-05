Cene politici a tavola e bagna cauda | così i Savoia rientravano di nascosto in Italia durante l’esilio

Per anni si è creduto che i Savoia vivessero lontano dall’Italia durante l’esilio. Ora, nuove testimonianze svelano che alcuni di loro rientravano di nascosto, spesso tra cene e incontri segreti. Si riuniscono a tavola, mangiano la bagna cauda e poi si allontanano senza fare rumore. Un capitolo mai raccontato prima, che mette in discussione l’immagine ufficiale di un esilio totale.

Il segreto dei Savoia in Italia rappresenta un capitolo inedito e sorprendente della storia repubblicana, emerso solo recentemente grazie a testimonianze dirette che riscrivono il concetto di esilio. Per decenni, la narrazione ufficiale ha descritto i discendenti maschi dell'ex casa regnante come figure distanti, confinate oltre il confine nazionale dalla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Tuttavia, le rivelazioni di Emanuele Filiberto, scaturite da un aneddoto sportivo raccontato dal campione di sci Gustav Thöni, dipingono uno scenario radicalmente diverso. Non si trattava di una separazione ermetica, bensì di una frontiera porosa, attraversata con una frequenza che sfida la rigidità delle leggi dell'epoca.

