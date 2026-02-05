Antonio Vergara si è lasciato andare ai microfoni di Radio Crc dopo le ultime buone prestazioni con il Napoli. Ha raccontato di aver ricevuto complimenti da Conte all’inizio dell’anno, che gli ha detto di essere bravo, ma di non staccarsi mentalmente. Ora si concentra per mantenere alta la concentrazione e continuare a crescere.

Antonio Vergara ha parlato ai microfoni di Radio Crc dopo l’exploit avuto col Napoli nelle ultime settimane. Le parole di Vergara. A chi hai dedicato i gol? “ Non ho pensato a nessuno, ero solo felice. Il primo col Chelsea non me l’aspettavo, avevo la faccia incredula; il secondo l’ho dedicato a tutto lo stadio ”. Chi era il tuo idolo? “ Messi, ma mi piace anche Zielinski; è bello da vedere quando gioca ”. Ruolo di riferimento: “ Ho giocato un po’ in tutte le posizioni, ma sulla trequarti riesco a esprimermi di più ”. Su Conte: “ Mi sento migliorato con lui, ho sempre giocato dando una mano alla squadra e all’allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Vergara: "Conte a inizio anno mi disse che sono bravo, ma non devo staccarmi mentalmente"

