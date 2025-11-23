Maltempo in Puglia forti venti in arrivo | allerta gialla su tutta la Puglia duplice sui Monti Dauni

Anche la nuova settimana sarà all'insegna del tempo instabile. Al drastico calo delle temperature preannunciato dai meteorologi, si aggiunge anche il forte vento che imperverserà su tutto il territorio regionale nella seconda parte della giornata di domani. Si prevedono, infatti, venti.

#maltempo in arrivo sulla Puglia, allerta gialla per rischio idrogeologico - facebook.com Vai su Facebook

Puglia, maltempo: domani allerta vento fino a burrasca forte e mareggiate e per il subappennino dauno anche temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il primo, con validità dalle 12 di domani 24 novembre per dodici ore, fa riferimento a “venti sud- Come scrive noinotizie.it

Maltempo in Puglia: richiesta calamità per vento forte e piogge alluvionali - Il maltempo e i cambiamenti climatici mettono inoltre a rischio 139 specie vegetali e 9 specie animali considerate vulnerabili sul territorio pugliese, oltre a 245mila ettari di aree naturali protette ... Riporta pugliapress.org

Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta, per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo - Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, almeno in parte, la Puglia. Si legge su noinotizie.it