Roberto Vannacci cosa emerge dal sondaggio di Bruno Vespa

In politica, spesso i sondaggi parlano più dei discorsi di quanto si possa pensare. Quello di Bruno Vespa ha mostrato una realtà diversa da quella che si aspetterebbe: i numeri non mentono e, in certi casi, sono meno entusiasmanti di quanto si possa immaginare. Vannacci si trova davanti a una cifra che non fa rumore, ma che dice molto sulla sua popolarità reale.

C’è un momento, in politica, in cui l’entusiasmo si scontra con un dato secco. Una cifra che non urla, non fa comizi, non stringe mani. Ma resta lì, impietosa. E quando arriva in prima serata, davanti a milioni di persone, può trasformarsi in una piccola ferita aperta. È quello che è successo con l’ultima rilevazione presentata a Porta a Porta su Rai1: al centro, la lista Futuro Nazionale, il progetto guidato da Roberto Vannacci. Un nome che, nel bene e nel male, in questi mesi ha acceso discussioni infinite. E che ora deve fare i conti con la realtà dei numeri. La “doccia fredda” in tv: quanto vale oggi Futuro Nazionale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il 22 gennaio 2026, Porta a Porta festeggia trent’anni di trasmissione.

