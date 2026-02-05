Vandali nel villaggio olimpico di Milano dubbi sulla sicurezza nonostante un piano da 50 milioni di euro

Vandali hanno preso di mira il villaggio olimpico di Milano-Cortina, lasciando dietro di sé danni che spaventano. Sono state distrutte circa 70 docce, e ora si sollevano i primi dubbi sulla sicurezza dell’intera struttura. Nonostante un investimento di 50 milioni di euro per il piano di sicurezza, c’è chi si domanda se sia sufficiente. La polizia sta già indagando e cerca di capire come siano stati possibile questi atti di vandalismo.

Alcuni vandali si sono introdotti nel villaggio olimpico di Milano, predisposto per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in corso di svolgimento, e hanno devastato 70 docce all'interno degli alloggi destinati agli atleti. L'episodio ha sollevato dubbi sull'ingente piano di sicurezza di 50 milioni di euro adoperato per l'evento. Vandali nel villaggio olimpico Tra dicembre e gennaio alcuni vandali sono riusciti ad entrare nel villaggio olimpico di Milano e hanno devastato 70 docce in tre palazzine all'interno degli alloggi destinati agli atleti. La falla nella sicurezza del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026 fa rumore se si pensa che è stato predisposto un piano di sicurezza dal valore di 50 milioni di euro per fronteggiare i rischi di un avvenimento globale come le Olimpiadi.

