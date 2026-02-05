Settanta docce distrutte in un mese vandali hanno agito indisturbati | inchiesta sulla sicurezza del Villaggio olimpico

Vandali hanno devastato 70 docce nel Villaggio olimpico di Milano-Cortina in un mese. Tra il 12 dicembre 2025 e il 12 gennaio 2026, hanno agito indisturbati, rompendo le installazioni in tre palazzine. La sicurezza del sito sembra avere una falla, anche se il complesso appare più bello dentro che fuori. Le autorità ora indagano per capire come sia stato possibile un simile livello di vandalismo senza intervenire prima.

Più bello dentro che fuori, ma con una possibile falla nel sistema di sicurezza. Il Villaggio olimpico di Milano – Cortina, infatti, è stato teatro di alcuni atti vandalici tra il 12 dicembre 2025 e il 12 gennaio 2026 con ben 70 docce totali devastate in altrettante stanze di tre palazzine. A riportare i fatti è il Corriere della Sera. All'interno degli alloggi destinati agli atleti sono stati manomessi i tappi di scarico del piatto della doccia di turno e perforati i tubi di scarico con mezzi meccanici come una fresa. I danni – adesso al vaglio della Digos della polizia e del pool antiterrorismo della Procura di Milano – sono stati scoperti per caso dai manager della Fondazione Milano – Cortina responsabili della gestione logistica del Villaggio durante attività di collaudo degli impianti idrici (successivi alla flussimetria del 28 novembre 2025) già programmati.

