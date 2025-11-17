Maltempo nel Goriziano una frana travolge tre case | una persona estratta viva e due morti | Esonda il fiume Torre oltre 300 sfollati

Ritrovato il corpo di un 35enne che stava tentanto di aiutare l'anziana, il cui cadavere è stato individuato in tarda serata. Sul Friuli Venezia Giulia caduti 200 millimetri di pioggia in poche ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, nel Goriziano una frana travolge tre case: una persona estratta viva e due morti | Esonda il fiume Torre, oltre 300 sfollati

