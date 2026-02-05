Vaccini e tumori all’origine della paura

La paura dilaga tra i giovani, che credono che i vaccini contro il Covid possano causare tumori, miocarditi e malattie autoimmuni. Le notizie sui presunti effetti collaterali si diffondono rapidamente sui social, alimentando dubbi e timori. Intanto, medici e esperti cercano di fare chiarezza, ma il panico resta alto.

Il (presunto) aumento delle miocarditi e di casi di tumore nei giovani, ma anche le improvvise malattie autoimmuni: tutta colpa dei vaccini contro Covid. Quanti di voi se lo sono sentito dire? E perché questi prodotti suscitano tanta diffidenza, più di tutte le altre vaccinazioni messe insieme? “L’ho capito vaccinando i pazienti oncologici alle Molinette: persone che si fanno fare di tutto, terapie anche pesanti. Ma quando proponi in vaccino contro Covid ti dicono di no”, risponde a LaSalute di LaPresse Roberta Siliquini, direttrice della Scuola di Specialità di Igiene dell’Università di Torino, autrice di un recente studio su italiani ed esitazione vaccinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vaccini e tumori, all’origine della paura Approfondimenti su Vaccini Tumori Tumori, Ascierto: “Boom di studi sui vaccini a mRNA. Per l’Europa è un’occasione da non perdere" Influenza K, da origine a impatto su vaccini: tutto quello che c’è da sapere L'influenza K, identificata per la prima volta a New York, deriva dall'evoluzione del virus A H3N2. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Vaccini Tumori Argomenti discussi: Vaccino a mRNA per il melanoma: i dati a 5 anni; Tumore del colon e sindrome di Lynch: un vaccino per prevenirlo; Così si possono personalizzare i vaccini contro il cancro; Giornata Mondiale contro il Cancro: vaccinazioni, screening e prevenzione al centro delle iniziative di ASST Franciacorta - Radio Bruno. Vaccini e tumori, all’origine della pauraDunque all’origine della paura c’è una ‘trappola’ mentale, che dobbiamo sconfiggere se vogliamo proteggere la nostra salute. Il tutto con una soluzione, i vaccini, che ha contribuito a prolungare in ... lapresse.it Vaccini Covid. Istituto Tumori Milano, il 50% dei pazienti vaccinato in due settimaneHanno già ricevuto la prima dose 2086 pazienti onco-ematologici sui 5000 inseriti nelle liste vaccinali, con una media di 120-150 al giorno. La campagna vaccinale dell’INT partecipa a un vasto studio, ... quotidianosanita.it BUONE NOTIZIE: VACCINI CONTRO I TUMORI, QUASI AL TRAGUARDO IL VACCINO CONTRO IL MELANOMA, RISULTATI PROMETTENTI PER I TUMORI DEL POLMONE E PANCREAS Il Dott. Paolo Antonio Ascierto, 8ncologo e ricercatore itali facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.