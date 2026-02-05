Uomo rompe un dito a un poliziotto all' interno della questura di Milano

Un uomo ha rotto un dito a un poliziotto all’interno della questura di Milano. La vicenda è iniziata quando i poliziotti della volante Monforte-Vittoria hanno portato l’uomo negli uffici di via Fatebenefratelli per identificarlo. Mentre era lì, l’uomo ha deciso di aggredire un agente e gli ha rotto un dito. Alla fine, è stato arrestato.

In questura i poliziotti della volante Monforte-Vittoria lo avevano portato solo essere identificato: alla fine è stato arrestato perché mentre era negli uffici di via Fatebenefratelli ha deciso di affrontare un poliziotto e rompergli un dito.

