Milano | poliziotto indagato per sparatoria a Rogoredo testimoni sentiti in questura

A Milano proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Mansouri, il giovane di 28 anni ucciso durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo. La polizia ha ascoltato diversi testimoni in Questura, mentre si attende l’autopsia prevista per domani. Un poliziotto del commissariato Mecenate è indagato per omicidio volontario.

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - In attesa dell'autopsia prevista per domani all'istituto di medicina legale, procedono le audizioni dei testimoni, in Questura a Milano, per fare chiarezza sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne di nazionalità marocchina, ucciso durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo da un poliziotto del commissariato Mecenate indagato per omicidio volontario. Da quanto si apprende, davanti al pubblico ministero Giovanni Tarzia, vengono ascoltati alcuni agenti e persone che frequentano abitualmente l'area. 🔗 Leggi su Iltempo.it

