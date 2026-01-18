Incidente stradale a Castiglion Fiorentino | uomo di 47 anni in gravi condizioni

Alle ore 19:06, il servizio sanitario della ASL TSE è intervenuto a Castiglion Fiorentino, in via della Foce, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile. Un uomo di 47 anni è stato trasportato in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per accertamenti.

È stato attivato alle ore 19:06 il 118 della ASL TSE a Castiglion Fiorentino, in via della Foce, per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'ambulanza India 3 della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l' Elisoccorso Nibbio, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Un uomo di 47 anni, rimasto gravemente ferito nell'impatto, è stato trasportato in codice 3 al Pronto Soccorso di Perugia tramite elisoccorso Nibbio.

