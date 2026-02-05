Uomo chiede soldi per conto della chiesa il parroco | E' una truffa

Un uomo si presenta in strada chiedendo soldi a nome della chiesa Santa Margherita Vergine e Martire di Maddaloni. Il parroco mette subito in guardia: si tratta di una truffa. La chiesa invita alla massima attenzione e a non cadere nelle trappole di chi si spaccia per rappresentante della parrocchia. La gente si chiede se qualcuno abbia già abboccato all’inganno.

E' comparso un invito alla prudenza sulla pagina social della Chiesa Santa Margherita Vergine e Martire di Maddaloni.Si tratta di una segnalazione di un uomo che si aggira per le strade del paese chiedendo soldi per conto dell'istituto ecclesiastico e da lì la comunicazione ai fedeli che si

