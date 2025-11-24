Truffa su Facebook e al telefono a Torino marito e moglie svuotano il conto di una badante 53 euro | uomo condannato

Parlantina convincente e richieste pressanti. Così un uomo è riuscito a convincere una badante di 43 anni a inviargli 53 euro, dopo averle promesso che avrebbe acquistato i mobili che lei aveva appena messo in vendita. Erano tutti i soldi che lei, in quel momento, aveva sul proprio conto corrente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Truffa su Facebook e al telefono a Torino, marito e moglie svuotano il conto di una badante (53 euro): uomo condannato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Truffa nel Vercellese, alla Fondazione Valsesia. Per i genitori è iniziato il processo - facebook.com Vai su Facebook

Truffa su Facebook e al telefono a Torino, marito e moglie svuotano il conto di una badante (53 euro): uomo condannato - La pena, sei mesi di carcere, non è sospesa con la condizionale, visto che l'imputato è già stato condannato per altri episodi ... Secondo torinotoday.it

Si rincontrano su Facebook e iniziano una relazione: lei lo denuncia per una truffa da 56 mila euro - Una donna denuncia il compagno 54enne: secondo l’accusa le avrebbe sottratto 56 mila euro per l'acquisto di una macchina e di una casa. Lo riporta quotidianopiemontese.it

Truffe agli anziani, 13 arresti. La vittima piange al telefono: "Voglio aiutare mio figlio" - Proprio per arginare questi fenomeni, specie tra la popolazione anziana, i carabinieri del Comando provinciale di Torino, in collaborazione con Specchio dei tempi, hanno avviato un ciclo di incontri ... Si legge su lastampa.it