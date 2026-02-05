Unimpresa annichilisce i gufi | L’Italia cresce risultati non casuali | il governo Meloni ha avviato un processo importante

L’Italia mostra segnali di ripresa. Secondo Unimpresa, i risultati non sono casuali: il governo Meloni ha avviato un percorso importante. L’economia cresce, anche se in modo moderato, e le prospettive sembrano positive. La situazione sembra stabile e fa ben sperare per i prossimi mesi.

Scenari favorevoli e buone notizie. L'economia italiana è in "una fase di crescita moderata ma stabile". Il pil, cresciuto dello 0,7% nel 2024 e dello 0,5% nel 2025, tornerà a stabilizzarsi allo 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027 in un quadro globale "caratterizzato da un deciso rallentamento del commercio mondiale", atteso scendere dal 4,4% del 2025 all'1,8% nel 2026. È quanto emerge da un paper del Centro studi di Unimpresa che ha analizzato i dati diffusi dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Secondo il report l'economia italiana si affaccia al 2026 con un profilo più solido rispetto alle attese che hanno accompagnato gran parte del biennio precedente.

