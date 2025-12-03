Gufi annichiliti dall’ennesimo record del governo Meloni | spread a 70 punti ai minimi dal 2009

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 70 punti base, in calo rispetto ai 71 dell’apertura. Oltre il dato secco c’è di più. A fine seduta il differenziale si è attestato in flessione di 2 punti base rispetto al livello della vigilia, aggiornando i minimi da oltre 15 anni. È una buona notizia: vuol dire che l’Italia dovrà versare pochi interessi e avrà più fondi per altre necessità. Con il governo Meloni, dunque, abbiamo raggiunto un record. I conti tornano, il governo è stabile, la politica economica prudente premia, lo spread non è mai stato così basso dal 2009. Ma nessuno ne parla. I gufi sono stati zittiti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

