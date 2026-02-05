Una nuova ricerca ha scoperto come alcune piante producono alcaloidi in modo diverso da quanto si pensava. La scoperta potrebbe cambiare il modo in cui si sintetizzano molti farmaci e aprire nuove strade nella ricerca farmaceutica. Gli scienziati stanno già studiando come sfruttare questa novità per migliorare le terapie e rendere più efficaci i trattamenti.

La natura custodisce da sempre segreti chimici straordinari, e tra questi gli alcaloidi rappresentano uno dei più affascinanti. Questi composti, prodotti dalle piante per difendersi da insetti, patogeni e predatori, sono stati sfruttati dall’uomo per millenni, dalla morfina alla caffeina, dalla chinina alla nicotina. Comprendere la loro biosintesi è fondamentale per la biologia evoluzionistica e per sviluppare farmaci più sicuri, economici e sostenibili. Un recente studio dell’Università di York, guidato dal dottor Benjamin Lichman, ha analizzato la pianta Flueggea suffruticosa, produttrice di securinina, un alcaloide potente. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Una scoperta sulle piante cambia la sintesi dei farmaci e rivoluziona la ricerca

Approfondimenti su scoperta piante

Gli scavi di Pompei svelano un segreto sorprendente: il cemento dei Romani, eterno e resistente, rivela nuove conoscenze sulla loro tecnologia edilizia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su scoperta piante

Argomenti discussi: Una scoperta sulle piante cambia la sintesi dei farmaci; L'arma delle piante contro la carenza di ossigeno è nei geni: la scoperta della Scuola Sant'Anna; Tornano in vita gli enzimi estinti della cannabis ancestrale; Una scoperta genetica nelle piante potrebbe rivoluzionare la produzione farmaceutica.

Una scoperta sulle piante cambia la sintesi dei farmaciUno studio mostra che alcune piante integrano DNA batterico per sintetizzare composti difensivi con possibili ricadute su farmaci e agricoltura. tomshw.it

Piante su Marte e Luna, scoperta rivoluzionaria. Il professore dell’UniPi: Vivono senza luce e senza acquaPisa, 1 marzo 2025 – Se si pensa alle piante spaziali, c’è chi le associa a film come L’invasione degli Ultracorpi dove dei baccelli giganti vogliono dominare il mondo e chi, invece, pensa a The ... lanazione.it

Antonella Sanna . Adiemus · Adiemus. MONTAGNA D’AMBRA Alla scoperta della foresta primaria Piante gigantesche vs animali minuscoli è stata una escursione bellissima all’insegna della natura più vergine e di aria purissima Non ci sarà mai facebook