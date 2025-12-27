Un fiocco rosa dopo trent' anni | Pagliara dei Marsi il borgo da record finito sul The Guardian

Alle pendici del Monte Girifalco, in Abruzzo, c’è un minuscolo borgo rurale dove i gatti superano di gran lunga gli abitanti. Pagliara dei Marsi conta appena una ventina di residenti, ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato: è nata una bambina, Lara Bussi Trabucco, ed è la prima dopo quasi trent’anni. L’ultima nascita risaliva infatti al 1996. Una nascita che fa notizia La storia di Lara. 🔗 Leggi su Feedpress.me

