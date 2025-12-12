Cancro del Colon-retto adesioni agli screening ancora basse nel Foggiano | nuove strategie per potenziare la prevenzione

Il cancro del colon-retto rappresenta una sfida importante per la salute pubblica nel Foggiano, con adesioni agli screening ancora basse. L'Asl Foggia si impegna a potenziare le strategie di prevenzione, puntando ad aumentare le partecipazioni della popolazione target e a ridurre le disparità di genere, sulla base dei dati emersi nel 2025.

Asl Foggia rinnova il proprio impegno nella promozione della prevenzione oncologica con l’obiettivo di ampliare le adesioni fra la popolazione target, partendo dai dati registrati nel 2025 per lo screening del carcinoma del colon-retto e dalla differenza di genere.Il report delle adesioniDa. Foggiatoday.it

