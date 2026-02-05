Ucraina ancora raid su Kiev Dalla Russia dubbi sugli Usa | Azioni incoerenti

Le forze russe hanno colpito di nuovo la capitale ucraina con droni, ferendo almeno due persone. L’attacco arriva nel giorno in cui si svolgono i colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi. La situazione rimane tesa e nessuno si aspetta una soluzione immediata.

(Adnkronos) – Nel giorno del secondo round sui colloqui tra Usa, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, le forze di Mosca hanno lanciato un nuovo raid con droni su Kiev, ferendo almeno due persone. Lo hanno riferito funzionari locali. Dopo una breve pausa negli attacchi sulla capitale ucraina su richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Mosca ha ripreso a colpire la città negli ultimi giorni, mentre i residenti continuano a fare i conti con le temperature gelide. Le esplosioni sono state udite intorno alle 2 del mattino ora locale, ha riferito l’emittente pubblica Suspilne. Poco dopo, un’esplosione è stata nuovamente udita in città intorno alle 4,15 del mattino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Mosca, il ministro degli Esteri Lavrov critica le mosse degli Stati Uniti, che secondo lui sono incoerenti.

