Mosca, 5 feb. (Adnkronos) - Alcune azioni degli Stati Uniti non sono del tutto in linea con le dichiarazioni sulla possibilità di una cooperazione economica con la Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista al media russo Rt. "È stato recentemente adottato un documento su Cuba. In esso si afferma che è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa della minaccia che Cuba rappresenta per gli interessi statunitensi nei Caraibi, anche a causa delle politiche ostili e malevole della Russia. In qualche modo, questo non è del tutto in linea con il futuro roseo della nostra cooperazione economica e di investimento", ha osservato il ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa-Russia: Lavrov, 'azioni americane incoerenti su prospettive cooperazione'

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha commentato le recenti accuse rivolte da Washington a Venezuela e Iran, definendo gli Stati Uniti inaffidabili.

