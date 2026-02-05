Tv | Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione 2

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione. La sua accusa arriva dopo un intervento su Instagram, dove l’avvocato Chiesta ha descritto l’azione della tv come grave e senza basi solide. Chiesta ha anche precisato che un gestore di discoteca, come nel caso di Corona, ha il compito di garantire la sicurezza, ma non di censurare le parole di chi si esprime liberamente.

(Adnkronos) - In un intervento registrato su Instagram, l'avvocato Chiesta spiega che l'iniziativa Mediaset "è una cosa molto grave e non ha fondamento: un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea". Le missive, però, potrebbero avere come effetto "di impedirgli di lavorare. Hanno tentato di silenziare Fabrizio Corona sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa faranno gli impediranno di parlare a casa sua?" aggiunge. Da qui l'iniziativa di Corona di denunciare Mediaset.

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset, accusandola di tentata estorsione.

