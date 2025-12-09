Museo di Palazzo Pretorio arriva la seconda edizione della guida per tutti

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 9 dicembre 2025 - Arte come Amore, Relazioni, Territorio, Empatia: è da questi valori che nasce la seconda edizione della  Guida A.R.T.E. – Guida per tutti, il progetto realizzato dal  Museo di Palazzo Pretorio  in co-progettazione con la  Fondazione Opera Santa Rita. La nuova guida – una versione completamente ripensata e ampliata della prima edizione, realizzata nel 2021- sarà presentata mercoledì 10 dicembre alle ore 17 presso il Museo di Palazzo Pretorio, con un evento aperto a tutta la comunità e rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un museo realmente accessibile, accogliente e inclusivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

museo di palazzo pretorio arriva la seconda edizione della guida per tutti

© Lanazione.it - Museo di Palazzo Pretorio, arriva la seconda edizione della guida per tutti

A Roma c’è un museo con un giardino che non sfiorisce mai: l’incanto di Livia a Palazzo Massimo

Palazzo Bourbon del Monte. Progetto di Museo civico. Il Comune ora accelera

Cina: Museo del Palazzo di Pechino festeggia 100mo anniversario

museo palazzo pretorio arrivaMuseo di Palazzo Pretorio, arriva la seconda edizione della guida per tutti - ” ed è progettata dai ragazzi con autismo della Fondazione Opera Santa Rita, propone percorsi, mappe e contenuti accessibili, realizzati con linguaggio facilitato e CAA, per favorir ... Secondo lanazione.it