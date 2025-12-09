Museo di Palazzo Pretorio arriva la seconda edizione della guida per tutti

Prato, 9 dicembre 2025 - Arte come Amore, Relazioni, Territorio, Empatia: è da questi valori che nasce la seconda edizione della Guida A.R.T.E. – Guida per tutti, il progetto realizzato dal Museo di Palazzo Pretorio in co-progettazione con la Fondazione Opera Santa Rita. La nuova guida – una versione completamente ripensata e ampliata della prima edizione, realizzata nel 2021- sarà presentata mercoledì 10 dicembre alle ore 17 presso il Museo di Palazzo Pretorio, con un evento aperto a tutta la comunità e rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un museo realmente accessibile, accogliente e inclusivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo di Palazzo Pretorio, arriva la seconda edizione della guida per tutti

