Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati fotografati insieme mentre promuovevano “Cime tempestose”. La loro collaborazione, però, fa pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia tra attori. I fan e i media notano già stranezze e sospetti, e la chimica tra i due sembra troppo naturale per essere solo sul set. Intanto, le voci si fanno sempre più insistenti, alimentando i gossip sul possibile coinvolgimento sentimentale.

Ci stanno puntando Margot Robbie e Jacob Elordie per la promozione di “Cime tempestose”, ma è sempre un po' la stessa storia Durante una delle recenti interviste per la promozione dell’uscita di Cime tempestose, il film di Emerald Fennell che uscirà in Italia il 12 febbraio, l’attrice protagonista Margot Robbie ha raccontato che dal terzo giorno di riprese aveva cominciato a sentisi nervosa e disorientata quando Jacob Elordi, il coprotagonista, non era vicino a lei, e che si era resa conto di sentirsi quasi «dipendente, o codipendente» da lui. Elordi ha confermato che durante le riprese lui e Robbie avevano sviluppato «un’ossessione» l’uno per l’altra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Tutta questa chimica tra gli attori fuori dai film è sospetta

