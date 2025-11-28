L'interprete di Draco Malfoy nella saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling ha condiviso le lezioni appresa dalla sua esperienza personale. Tom Felton, che ha recentemente ripreso il ruolo di Draco Malfoy a teatro, ha svelato come l'esperienza vissuta durante le riprese di Harry Potter lo abbia aiutato a lavorare insieme a giovani attori emergenti. L'attore, intervistato da Comingsoon, ha parlato delle riprese del film sci-fi Altered, progetto che gli ha permesso di recitare accanto alla giovanissima Elizaveta Bugulova. Un nuovo ruolo per Tom Il film Altered mostra Tom Felton nel ruolo di Leon: un inventore di talento che aiuta le persone come lui, che non hanno subito modifiche genetiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Felton: "I film di Harry Potter mi hanno insegnato come sostenere gli attori più giovani"