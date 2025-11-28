Tom Felton | I film di Harry Potter mi hanno insegnato come sostenere gli attori più giovani

Movieplayer.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'interprete di Draco Malfoy nella saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling ha condiviso le lezioni appresa dalla sua esperienza personale. Tom Felton, che ha recentemente ripreso il ruolo di Draco Malfoy a teatro, ha svelato come l'esperienza vissuta durante le riprese di Harry Potter lo abbia aiutato a lavorare insieme a giovani attori emergenti. L'attore, intervistato da Comingsoon, ha parlato delle riprese del film sci-fi Altered, progetto che gli ha permesso di recitare accanto alla giovanissima Elizaveta Bugulova. Un nuovo ruolo per Tom Il film Altered mostra Tom Felton nel ruolo di Leon: un inventore di talento che aiuta le persone come lui, che non hanno subito modifiche genetiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

tom felton i film di harry potter mi hanno insegnato come sostenere gli attori pi249 giovani

© Movieplayer.it - Tom Felton: "I film di Harry Potter mi hanno insegnato come sostenere gli attori più giovani"

Argomenti simili trattati di recente

tom felton film harryTom Felton: "I film di Harry Potter mi hanno insegnato come sostenere gli attori più giovani" - L'interprete di Draco Malfoy nella saga cinematografica tratta dai romanzi di J. movieplayer.it scrive

tom felton film harryIl ritorno di Draco da parte di Tom Felton segna la reunion di Harry Potter: ecco tre generazioni di Malfoy! - 14 anni dopo l'ultimo film di Harry Potter, Tom Felton e Jason Isaacs si sono riuniti per Harry Potter e la Maledizione dell'Erede ... Come scrive cinefilos.it

tom felton film harryHarry Potter, le foto dei Malfoy riuniti a Broadway scaldano il cuore ai fan della saga - Dopo il debutto sul palcoscenico di Tom Felton, un altro Malfoy si è unito a lui in una toccante reunion: parliamo di Jason Isaacs, interprete di Lucius nella saga cinematografica ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tom Felton Film Harry