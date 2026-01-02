Una vita per la nefrologia | il saluto del dottor Gianvincenzo Melfa dopo 38 anni al Sant’Anna

Il dottor Gianvincenzo Melfa, dopo 38 anni di servizio presso l’ospedale Sant’Anna, si congeda dalla sua attività in ambito nefrologico. A 68 anni, ha voluto condividere un messaggio di saluto ai colleghi e agli amici, chiudendo un importante capitolo della sua carriera professionale. Un arrivederci sobrio e rispettoso, testimonianza di un impegno durato decenni nel campo della medicina.

Dopo 38anni di attività trascorsi all'ospedale Sant'Anna, il dottor Gianvincenzo Melfa, 68anni da compiere quest'anno, ha salutato colleghi e amici nei giorni scorsi. Il 31 dicembre è stato il suo ultimo giorno di lavoro. Laurea in Medicina nel 1985 e doppia specializzazione in Urologia nel 1989.

