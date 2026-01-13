Charlie Puth a BOP – Beats of Pompeii 2026 in esclusiva per il Sud Italia
Charlie Puth sarà presente a B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, l’evento che unisce musica e patrimonio storico nell’area archeologica di Pompei. L’appuntamento, dedicato a valorizzare i luoghi storici attraverso performance musicali, ospiterà l’artista in esclusiva per il Sud Italia. Un’occasione unica per vivere un’esperienza culturale e musicale in un contesto ricco di storia e tradizione.
Beats of Pompeii 2026, la rassegna che trasforma i luoghi storici dell’area archeologica di Pompei in palcoscenici d’eccezione per un connubio vincente di arte, storia e musica, annuncia oggi un nuovo, straordinario protagonista del panorama musicale internazionale. Dopo gli annunci che hanno già. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
B.O.P. – BEATS OF POMPEI 2026 Rassegna di arte, storia e musica nell'area archeologica di Pompei CHARLIE PUTH IN ESCLUSIVA PER IL SUD ITALIA Il 24 luglio con il suo "WHATEVER'S CLEVER! WORLD TOUR"
Il nuovo anno si apre con un grande annuncio internazionale per il LAKE SOUND PARK 2026: il 25 luglio arriverà CHARLIE PUTH #CharliePuth #LakeSoundPark #Cernobbio x.com
