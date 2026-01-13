Charlie Puth a BOP – Beats of Pompeii 2026 in esclusiva per il Sud Italia

Charlie Puth sarà presente a B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, l’evento che unisce musica e patrimonio storico nell’area archeologica di Pompei. L’appuntamento, dedicato a valorizzare i luoghi storici attraverso performance musicali, ospiterà l’artista in esclusiva per il Sud Italia. Un’occasione unica per vivere un’esperienza culturale e musicale in un contesto ricco di storia e tradizione.

Beats of Pompeii 2026, la rassegna che trasforma i luoghi storici dell’area archeologica di Pompei in palcoscenici d’eccezione per un connubio vincente di arte, storia e musica, annuncia oggi un nuovo, straordinario protagonista del panorama musicale internazionale. Dopo gli annunci che hanno già. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

