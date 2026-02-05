Febbraio si apre con tre libri che promettono di far volare la mente. La nostra rubrica propone queste letture per chi desidera evadere anche in questo periodo. Niente di complicato, solo storie che coinvolgono e portano lontano, come vuole l’obiettivo di tornare a scoprire il piacere di leggere.

Questa nostra rubrica, che si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, Fughe da fermo, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, una volta al mese, insieme a Martina Fasola, vi suggeriamo 10 libri selezionati per i lettori di MilanoToday. Perché la magia di un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Edoardo Nesi

In questo fine settimana di febbraio, tre nuovi libri arrivano nelle librerie, pronti a portare i lettori in viaggio.

Scopri tre nuovi libri che ti accompagneranno nel viaggio anche nel 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Edoardo Nesi

Argomenti discussi: Tre bellissimi libri per evadere con la mente anche a febbraio; Tre nuovi e bellissimi libri per un weekend di febbraio sempre in viaggio; Tre nuovi e bellissimi libri per iniziare febbraio viaggiando; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime).

Tre nuovi e bellissimi libri da leggere nell'ultimo weekend di gennaioFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Librac ... quicomo.it

Ecco tre libri per ragazzi che tutti gli adulti dovrebbero leggereL'albo illustrato è davvero un curioso oggetto. Poco testo, alle volte neanche una parola, e tante immagini racchiuse tra 32 e 48 pagine, di solito. In una libreria o in una biblioteca lo si può ... repubblica.it

Tre patatoni buonissimi e bellissimi Per info 349 221 3358 facebook