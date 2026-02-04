Tre nuovi e bellissimi libri per un weekend di febbraio sempre in viaggio

Da quicomo.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo fine settimana di febbraio, tre nuovi libri arrivano nelle librerie, pronti a portare i lettori in viaggio. Tra questi,

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è anche quella di accompagnarci in altri mondi, di farci entrare in empatia con i suoi protagonisti. Di prenderci per mano e riconsegnarci altrove, con la sensazione di avere vissuto un'esperienza nuova da conservare nel tempo. E allora ecco un altro viaggio da vivere tra le pagine di queste nuove storie, ovunque ci conducano anche a gennaio.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Fughe da Fermo

Tre nuovi e bellissimi libri da leggere nell'ultimo weekend di gennaio

Tre nuovi libri, perfetti per l'ultimo weekend di gennaio, offrono diverse possibilità di lettura.

Tre nuovi e bellissimi libri per continuare a viaggiare anche nel 2026

Scopri tre nuovi libri che ti accompagneranno nel viaggio anche nel 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Throughout life, we battle FATE | IDEAS and MYTHS [III] - Written in the Stars·Fate

Video Throughout life, we battle FATE | IDEAS and MYTHS [III] - Written in the Stars·Fate

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.