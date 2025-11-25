Smottamento sul raccordo A1 Perugia-Bettolle chiuso il traffico
Anas ha chiuso temporaneamente al traffico, in direzione Perugia, il tratto del Raccordo Autostradale 6 “Perugia – Bettolle” incluso dal km 3 al km 12 tra Foiana della Chiana e Cortona, in provincia di Arezzo. La chiusura si è resa necessaria a causa di uno smottamento dovuto alle avverse. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
