Trasformare la Sardegna in un’isola carcere | l’ideona del governo a cui la Regione si oppone fermamente

La proposta del governo di trasformare la Sardegna in un’isola carcere fa discutere. La Regione si oppone con forza, considerando l’idea un progetto rischioso e dannoso. I politici locali temono che questa scelta possa portare solo problemi e svantaggi, senza offrire soluzioni reali ai problemi di sicurezza. La discussione resta aperta, mentre cresce la preoccupazione tra cittadini e operatori del settore.

di Enza Plotino Un carcere di massima sicurezza. “The Rock”, “the Bastion”, come chiamavano gli americani la fortezza di Alcatraz, l’isola carcere istituita nel 1934 per portarvi la peggiore risma di detenuti, i criminali più efferati e che diventerà, nell’immaginario collettivo, un vero e proprio mito, associato a un luogo infernale da cui era difficile se non impossibile fuggire. Soggetto di grandi produzioni cinematografiche, Alcatraz diventerà la location per numerosi film di Hollywood. In uno di questi, il più famoso, Fuga da Alcatraz, il direttore diceva ai detenuti: “Se si infrangono le regole della società si va in prigione, se si infrangono le regole delle prigioni ti mandano da noi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trasformare la Sardegna in un’isola carcere: l’ideona del governo a cui la Regione si oppone fermamente Approfondimenti su Sardegna Carcere Todde: «No a Sardegna isola carcere con i detenuti del 41 bis» La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, dice no alla proposta di creare un’isola carcere con i detenuti del 41 bis. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sardegna Carcere Argomenti discussi: Reinventare l’impresa: in Sardegna Campidarte trasforma l’agricoltura in design; Il sindaco di Sassari risponde ai lettori: Piazza Università, prima i parcheggi poi la svolta pedonale; Sette mosse per trasformare la prevenzione climatica in una politica economica nazionale; Formare gli Amministratori per Rinascere. In Sardegna la Scommessa sui Piccoli Comuni. Trasformare la Sardegna in un’isola carcere: l’ideona del governo a cui la Regione si oppone fermamenteLa presidente Todde si oppone al piano del governo di destinare tre carceri sarde ai detenuti più pericolosi d'Italia ... ilfattoquotidiano.it Sicurezza, Forza Italia propone la nascita di un osservatorio regionale sui datiUn sistema integrato, basato su dati certi e non su semplici percezioni, per trasformare la gestione della sicurezza in Sardegna. (ANSA) ... ansa.it Nell’aula del Senato l’informativa del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sugli eventi meteorologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Bocciata la richiesta delle opposizioni di trasformare l’intervento in comuni facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.