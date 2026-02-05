Trapianto capelli Turchia | guida pratica per italiani su come scegliere la clinica giusta

Da liberoquotidiano.it 5 feb 2026

Ogni anno moltissimi italiani volano a Istanbul per il trapianto di capelli. La scelta si spiega con i costi più bassi, fino al 70% rispetto all’Italia, e con la presenza di chirurghi esperti che eseguono migliaia di interventi. Le cliniche offrono pacchetti completi, che comprendono anche alloggio e trasferimenti, rendendo l’intero viaggio più semplice e conveniente.

Ogni anno decine di migliaia di italiani scelgono Istanbul per il trapianto di capelli. Le ragioni sono note: un risparmio che può raggiungere il 60-70% rispetto ai costi italiani, chirurghi con migliaia di interventi all'attivo, pacchetti che includono alloggio e trasferimenti. Il mercato turco presenta però una grande varietà di offerte, con standard qualitativi molto diversi tra loro. Come orientarsi tra le migliaia di cliniche attive a Istanbul? Quali criteri permettono di distinguere i centri affidabili da quelli meno qualificati?   Le ragioni del successo turco Il fattore economico pesa, naturalmente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

trapianto capelli turchia guida pratica per italiani su come scegliere la clinica giusta

