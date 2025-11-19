In coma dopo il trapianto di capelli Salvata in ospedale da un’infezione La clinica era abusiva | due denunce

Uno studio del centro di Arezzo che si presentava come un normale ambulatorio medico nascondeva, secondo gli investigatori, una sala operatoria abusiva dove venivano praticati trapianti di capelli senza titoli, senza autorizzazioni e soprattutto senza sicurezza. È quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, che hanno ricostruito un’attività parallela fatta di interventi chirurgici mascherati da semplici trattamenti estetici. Tutto comincia con il ricovero drammatico di una donna, arrivata al San Donato in condizioni disperate: incosciente, colpita da una grave infezione scatenata durante l’anestesia eseguita nel corso dell’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In coma dopo il trapianto di capelli. Salvata in ospedale da un’infezione. La clinica era abusiva: due denunce

