Tragedia in Italia famiglia sterminata dal monossido | 4 morti

Una famiglia di quattro persone è stata trovata morta in una casa a Porcari, in provincia di Lucca. La polizia ha aperto un’indagine per capire come si sia verificata questa tragedia, causata da un’intossicazione da monossido di carbonio. La comunità si stringe attorno ai familiari e agli amici delle vittime, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Una tragedia domestica ha sconvolto nella serata di martedì 4 febbraio una comunità della provincia di Lucca: in un’abitazione di una frazione del comune di Porcari, quattro persone sono state trovate senza vita. Secondo le prime verifiche, il decesso sarebbe riconducibile alle esalazioni di monossido di carbonio, il cosiddetto “killer silenzioso”. Le vittime, stando alle informazioni raccolte nelle prime ore, apparterrebbero allo stesso nucleo familiare; come scritto da Repubblica, si tratterebbe di madre, padre e dei loro due figli di 22 e 15 anni. L’allarme è scattato quando è stato richiesto l’intervento dei soccorritori per un mancato contatto con gli occupanti dell’appartamento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Una famiglia di Porcari ha perso la vita a causa del monossido di carbonio.

Una famiglia di cinque persone ha perso la vita a Rughi, nel comune di Porcari, in provincia di Lucca.

Lucca: monossido di carbonio uccide una famiglia. 4 morti e un intossicato in codice rosso

Lucca, intera famiglia di 4 persone morta per il monossido. Una quinta persona ricoverata in codice rossoTragedia a Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca: un’intera famiglia è stata intossicata dal monossido di carbonio. Hanno perso la vita padre, madre e due figli. Secondo quanto appreso, coinv ... affaritaliani.it

