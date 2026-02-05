Torna il Carnevale Sociale e partirà dallo Zen | ecco il calendario

Palermo si prepara alla diciottesima edizione del Carnevale Sociale. L’evento partirà dallo Zen e coinvolgerà diversi quartieri della città. Una grande occasione di partecipazione e confronto, con le comunità locali e le scuole che prendono parte attiva. Il calendario è pronto e i cittadini aspettano con entusiasmo questa tradizione che ogni anno anima le strade di Palermo.

