Torna il Carnevale Sociale e partirà dallo Zen | ecco il calendario

Palermo si prepara alla diciottesima edizione del Carnevale Sociale. L’evento partirà dallo Zen e coinvolgerà diversi quartieri della città. Una grande occasione di partecipazione e confronto, con le comunità locali e le scuole che prendono parte attiva. Il calendario è pronto e i cittadini aspettano con entusiasmo questa tradizione che ogni anno anima le strade di Palermo.

Palermo si prepara ad accogliere la diciottesima edizione del Carnevale Sociale, appuntamento cittadino che attraversa i quartieri come spazio di partecipazione, espressione culturale e confronto sui diritti, costruito attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, delle scuole e del tessuto.

