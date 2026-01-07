L' uomo italiano che elogia Putin sull' autobus per l' Ucraina | Brava persona Zelensky pessimo Respinto alla frontiera

Un uomo italiano di 53 anni, che aveva espresso commenti favorevoli su Putin e critiche su Zelensky, è stato respinto alla frontiera con l'Ucraina durante un viaggio in autobus con la moglie. La sua posizione ha suscitato attenzione, ma il controllo alle frontiere ha portato al suo rifiuto di ingresso. La vicenda evidenzia le tensioni e le implicazioni diplomatiche legate ai viaggi e alle opinioni politiche in questa regione.

Il viaggio in bus con la moglie di un uomo italiano di 53 anni è finito male: è stato respinto lungo il confine con l'Ucraina. È quanto si apprende dall'agenzia di stampa ucraina Unian, secondo cui l'uomo, in viaggio dall'Italia in autobus, è stato fermato dalle guardie di frontiera al checkpoint.

